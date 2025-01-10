Повышения стоит ожидать на все виды товаров: стало известно, что будет дорожать в феврале 2025 года Ирэн Орлонская В 2025 году жители России ощутят рост цен на товары, услуги и работы, который, по меньшей мере, будет соответствовать уровню инфляции.