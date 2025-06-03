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Татар-информ

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«Если он тихо сидит в углу – это страшно»: врачи о том, как понять, что у ребенка аутизм

«Если он тихо сидит в углу – это страшно»: врачи о том, как понять, что у ребенка аутизм

Может ли прививка сделать ребенка аутистом? Почему шумное поведение и активные дети – это замечательно? Как родители должны помогать своему ребенку-аутисту? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили специалисты Детской городской больницы №8 Казани.

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