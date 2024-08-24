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TF1: Дурова поместили под стражу, в субботу он предстанет перед судом

Основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова поместили под стражу во Франции. Об этом сообщает TF1 со ссылкой на следователей ONAF (Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении).

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