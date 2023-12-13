Скончался автор известного сериала «Бандитский Петербург»

В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался журналист Андрей Константинов. Он известен также как автор романов, которые стали основой для сюжета популярного сериала начала нулевых «Бандитский Петербург».
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