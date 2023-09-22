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Моррисси предложил играть полное большинство – даже если уже забил: «Эгоистичный ответ, но я бы не возражал против этого»

Хоккеист ответил на вопрос о том, какое бы правило добавил в правила игры. «Если забиваешь гол в большинстве, то продолжаешь играть в этом формате  – все полные две минуты.

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