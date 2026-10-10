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Иж, Ям, Иг, Ая: как живут поселения с самыми короткими названиями

Иж, Ям, Иг, Ая: как живут поселения с самыми короткими названиями

Росреестр назвал поселения России с самыми короткими названиями: Иж в Кировской области, Ям в Московской, Ук в Иркутской, Иг в Архангельской, Ая в Алтайском крае .

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