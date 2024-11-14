В порту Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции предотвратили контрабанду наркотиков

Запрещённый товар поступил в город из-за границы Сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, совместно с работниками Балтийской таможни, задержали контрабандную партию наркотических веществ.
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