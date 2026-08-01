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Политнавигатор

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Последствия ударов по Одессе скоро ощутят на позициях ВСУ

Последствия ударов по Одессе скоро ощутят на позициях ВСУ

Последствия морской блокады Одессы и Николаева скоро будут ощущаться на позициях ВСУ.  Об этом в эфире «BaltNews» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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T
Tigra07
Гораздо проще было бы просто выбомбить всю территорию противника, последовательно и без пропусков. И дешевле. В разы. Но на этом много бюджета (народных денег) не освоишь.
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1 м.