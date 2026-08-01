Последствия ударов по Одессе скоро ощутят на позициях ВСУ

Последствия морской блокады Одессы и Николаева скоро будут ощущаться на позициях ВСУ. Об этом в эфире «BaltNews» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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