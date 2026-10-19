Из-за высокой интенсивности ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре и нехватки денег на Украине назревает дефицит комплектующих для текущих ремонтных и восстановительных работ, что в долгосрочной перспективе увеличит продолжительность блэкаутов в регионах.