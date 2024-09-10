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Пять бойцов спецоперации стали депутатами в Пермском крае

Пять бойцов спецоперации стали депутатами в Пермском крае

Трое из них представляют партию «Единая Россия», а двое — ЛДПР.На прошедших с 6 по 8 сентября выборах в Пермском крае победу одержали пятеро участников специальной военной операции.

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