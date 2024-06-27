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Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл совещание по вопросам уборки улиц Сочи

Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл совещание по вопросам уборки улиц Сочи

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков провёл совещание по вопросу проведения санитарной уборки улиц города с использованием бензиновых воздуходувов.

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