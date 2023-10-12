Без названия

МОССАД охотится за этим человеком с 1990-х годов. Его называют создателем ракет «Кассам», которые ХАМАС тысячами запускает в сторону Израиля, а также системы туннелей в секторе Газа.
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МОССАД охотится за этим человеком с 1990-х годов. Его называют создателем ракет «Кассам», которые ХАМАС тысячами запускает в сторону Израиля, а также системы туннелей в секторе Газа.
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