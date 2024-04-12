НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля, ФедералПресс. Украинские власти неграмотно распорядились вооружениями, поставленными США и странами НАТО – основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны в зоне боевых действий.
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