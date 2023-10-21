Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Конгрессе США нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч

В Конгрессе США нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч

В Конгрессе США нашли доказательства получения президентом США Джо Байденом чека на сумму в 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока.

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