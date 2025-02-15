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Список модных правил, которые нельзя нарушать на чужой свадьбе

Список модных правил, которые нельзя нарушать на чужой свадьбе

Список модных правил, которые нельзя нарушать на чужой свадьбе Алёна Юрьева Лето традиционно считается сезоном свадеб, и если вам выпала честь быть приглашённым на торжество, важно учитывать правила этикета.

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