FNSEA: Во Франции на протесты вышли более 72 тыс фермеров

Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) поделилась в социальной сети X информацией о том, что в стране более 72 тысяч работников сельскохозяйственной отрасли отправились на крупные митинги вследствие неудовлетворения политикой правительства.
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