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Адвокат Данилов предупредил о рисках "ипотечного донорства" с чужими детьми

Адвокат Данилов предупредил о рисках "ипотечного донорства" с чужими детьми

Значительная разница между ставками по рыночной и льготной ипотеке привела к распространению так называемого "ипотечного донорства", о рисках которого предупредил юрист и преподаватель Финансового университета Кирилл Данилов.

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