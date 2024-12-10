Адвокат Данилов предупредил о рисках "ипотечного донорства" с чужими детьми

Значительная разница между ставками по рыночной и льготной ипотеке привела к распространению так называемого "ипотечного донорства", о рисках которого предупредил юрист и преподаватель Финансового университета Кирилл Данилов.
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