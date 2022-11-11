В Самаре кассация смягчила приговор осужденным адвокатам адвокатов АК "Де-Юре"

6 кассационный суд смягчил наказание осужденным адвокатам. Их действия были переквалифицированы.27 декабря 2021 судья Октябрьского районного суда Рамиль Гильманов вынес приговор в отношении адвоката СоКА Дмитрия Насреддинова, обвиняемого по ч.
6 кассационный суд смягчил наказание осужденным адвокатам. Их действия были переквалифицированы.27 декабря 2021 судья Октябрьского районного суда Рамиль Гильманов вынес приговор в отношении адвоката СоКА Дмитрия Насреддинова, обвиняемого по ч.
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