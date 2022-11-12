Сколько можно отсудить за клевету в соцсетях?

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Знакомый оклеветал меня в соцсетях. Хочу подать в суд, на какую компенсацию могу рассчитывать? Отвечает юрист, руководитель юридической компании Артем Баранов: «Зафиксируйте надлежащим образом сам факт клеветы, в идеале с привлечением нотариуса.