Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Сколько можно отсудить за клевету в соцсетях?

Знакомый оклеветал меня в соцсетях. Хочу подать в суд, на какую компенсацию могу рассчитывать? Отвечает юрист, руководитель юридической компании Артем Баранов: «Зафиксируйте надлежащим образом сам факт клеветы, в идеале с привлечением нотариуса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх