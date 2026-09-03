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Царьград

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Госдеп США призвал не ездить на паломничество в Умань на Рош ха-Шана

Госдеп США призвал не ездить на паломничество в Умань на Рош ха-Шана

Госдеп США настоятельно посоветовал американцам избегать паломничества в Умань на могилу рабби Нахмана во время Рош ха-Шана.

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