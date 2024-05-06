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lrnews

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Профессиональная видеосъемка в Алматы

На сегодняшний день профессиональная видеосъемка в Алматы на кинокамеры 4K 5K 6K пользуется популярностью не только во время проведения торжественных мероприятий, но и как важный маркетинговый инструмент для разного рода бизнеса.

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