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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иньеста о сравнениях с Педри: «Чем больше наблюдаю за ним, тем больше вижу сходств. У него есть талант и потенциал построить собственную карьеру» 

«Это здорово, это прекрасно. Когда-то и меня сравнивали с Лаудрупом и Гвардиолой. У каждого из нас свой стиль, и Педри с его талантом обладает потенциалом построить собственную карьеру.

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