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Ямаль впервые в карьере забил со штрафного – «Фейеноорду». Вингер «Барсы» – 3-й самый молодой автор гола со стандарта в ЛЧ

Ламин Ямаль впервые в карьере забил прямым ударом со штрафного. Вингер «Барселоны» отличился на 77-й минуте матча с « Фейеноордом » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионом (5:1).

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