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Царьград

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"Словакия в тяжелом положении": Вучич раскрыл, зачем Фицо поедет к Путину

"Словакия в тяжелом положении": Вучич раскрыл, зачем Фицо поедет к Путину

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, зачем премьер Словакии Роберт Фицо поедет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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