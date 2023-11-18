«Невеста тоже стреляла»: раскрыты детали скандальной таджикской свадьбы в Подмосковье

Вячеслав Денисов Ты дурак, андрюха! Есть другие "гусские", которых в определённых кругах считают "своими" и которые, с благословения власти, за которую ты взялся хамить незнакомому человеку, зарабатывают охеренные деньги на этих "понаехавших".

Boris Borisov Ребята ! Это же просто ! Постройте под Москвой на пустырях дремучих 5 мечетей, два посёлка СПЕЦИАЛЬНО для свадеб ! С саклями , ишаками и разрешением стрелять сколько хочешь !!!!