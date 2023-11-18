ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Невеста тоже стреляла»: раскрыты детали скандальной таджикской свадьбы в Подмосковье

«Невеста тоже стреляла»: раскрыты детали скандальной таджикской свадьбы в Подмосковье

Андрей Молодые и их друзья стреляли не единожды – и после выхода из ЗАГСа, и по дороге в кафе. На видеокадрах, распространенных в соцсетях, во время выстрелов слышны испуганные крики людей, для которых эти звуки стали полной неожиданностью.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Ты дурак, андрюха! Есть другие &quot;гусские&quot;, которых в определённых кругах считают &quot;своими&quot; и которые, с благословения власти, за которую ты взялся хамить незнакомому человеку, зарабатывают охеренные деньги на этих &quot;понаехавших&quot;.
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2 час.
Boris Borisov
Ребята ! Это же просто !  Постройте под Москвой на пустырях дремучих 5 мечетей, два посёлка СПЕЦИАЛЬНО для свадеб !  С саклями , ишаками и разрешением стрелять  сколько хочешь !!!!
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1 час.
Sergey
вообще страх потеряли! вседозволенность, это потому что им не чего не будет... оштрафуют и пожурят.... в лучшем случае. везде коррупция. и они знают, что отмажутся!
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30 мин.

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