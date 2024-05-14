В Новгородской области выявлено семь экологических преступлений

По информации пресс-службы Управления МВД России по Новгородской области, за три недели проведения мероприятия «Экология», направленного на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере природоохранного законодательства, в том числе по линии незаконного оборота лесоматериалов и водных биологических ресурсов, сотрудники полиции выявили семь преступлений.