124 минуты штрафа выписали российским и украинским хоккеистам в матче в Стамбуле

Хоккейный матч в Стамбуле между местной командой «Буз Адам» и испанской «Барселоной» (9:4) в Континентальном кубке получился грубым, главный судья встречи хорват Филипп Метзингер выписал суммарно 124 минуты штрафа, 91 из которых хоккеистам хозяев.
Популярные статьи
- «Спартак» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде и вплотную подтянулся к тройке лидеров
- Квинси Промес стал единоличным лидером бомбардиров. В девятке лучших снайперов теперь два игрока «Зенита»
- СЕМАК: Малкому и Клаудиньо нравится жить в России, наш паспорт не обеспечивает преференций по составу ни им, ни команде
Свежие комментарии