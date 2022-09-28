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124 минуты штрафа выписали российским и украинским хоккеистам в матче в Стамбуле

124 минуты штрафа выписали российским и украинским хоккеистам в матче в Стамбуле

Хоккейный матч в Стамбуле между местной командой «Буз Адам» и испанской «Барселоной» (9:4) в Континентальном кубке получился грубым, главный судья встречи хорват Филипп Метзингер выписал суммарно 124 минуты штрафа, 91 из которых хоккеистам хозяев.

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