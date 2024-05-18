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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о ЧМ: «Пивной фестиваль, хоккей там не на первом месте. И австрияки, и другие гуляют, пьют»

«Ну, собираются аншлаги на чемпионате мира. Посмотрим, что будет дальше. Пиво там хорошее, да и расположение хорошее.

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