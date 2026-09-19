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Монако усилило проверки банков из-за требований FATF: около трети проблемных досье связаны с Россией

Монако усилило проверки банков из-за требований FATF: около трети проблемных досье связаны с Россией

Монако проводит масштабные проверки банков и управляющих компаний, стремясь выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

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