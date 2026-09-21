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Учителя математического и естественно-научного профиля СФО повысят квалификацию в омском педвузе

Учителя математического и естественно-научного профиля СФО повысят квалификацию в омском педвузе

В Омском государственном педагогическом университете 21 сентября стартует программа повышения квалификации для педагогов математического и естественно-научного профиля.

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