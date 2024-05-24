Снесли ещё одного "мужа" шойговской красотки-советницы

Александр Николаевич А САМ Шойгу ни чего крамольного не делал (пересекались еще по МЧС)! Халатность!? По этой статье "Генералисимусов" не сажают, это бухгалтерская статья.🤗!

Natalija Osminina Зато продать амерам не успели. Так что радоваться надо, а не огорчаться.