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Снесли ещё одного "мужа" шойговской красотки-советницы

Снесли ещё одного "мужа" шойговской красотки-советницы

Вот оно чо, Михалыч! Уволен Садовенко - глава аппарата Министерства обороны. Весь "треугольник" зачистили!   От автора: Никогда не занимался "желтизной"! Кто, с кем или под кем - вообще фиолетово.

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Комментарии
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Александр Николаевич
А САМ Шойгу ни чего крамольного не делал (пересекались еще по МЧС)! Халатность!? По этой статье &quot;Генералисимусов&quot; не сажают, это бухгалтерская статья.🤗!
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1 час.
Natalija Osminina
Зато продать амерам не успели. Так что радоваться надо, а не огорчаться.
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1 час.
Татьянка Яцук
да, просто закрывал глаза на беспрецедентное воровство и блядство, а фактически поощрял всё это... уверены, что он НЕ принимал в этом участия? Я-нет....
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30 мин.

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