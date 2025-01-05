Материнские платы ASUS ROG Strix B850 стартуют с отметки $270 долларов, TUF B850 по цене от $225 и B840 по цене от $177Итальянский магазин InfoGrafStore опубликовал цены на материнские платы ASUS, основанные на новых чипсетах AMD B850 и B840.