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Агасси во время матча Синнера и Джоковича: «Только один игрок из моего поколения на пике формы мог играть на таком уровне – это Сафин»

Восьмикратный чемпион «Больших шлемов» Андре Агасси рассказал, кто из его поколения игроков мог бы посоперничать с Янником Синнером и Новаком Джоковичем в полуфинале « Уимблдона ».

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