Аргентинский судья распорядился заморозить 25 криптокошельков в рамках расследования дела о токене LIBRA

Аргентинский суд распорядился установить личности владельцев 25 криптовалютных кошельков и заморозить активы, связанные с расследованием дела о токене LIBRA, после того как власти отследили движение миллионов долларов в нескольких блокчейн-сетях.
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