Meet The "New Soros" Whose "Street Cred" Could Rise If Spain Blocks Extradition The federal government is well underway with a multiagency and multinational effort to combat the alarming rise of far-left revolutionaries.
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