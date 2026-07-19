Zero Hedge
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Zero Hedge

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Meet The "New Soros" Whose "Street Cred" Could Rise If Spain Blocks Extradition

Meet The "New Soros" Whose "Street Cred" Could Rise If Spain Blocks Extradition

Meet The "New Soros" Whose "Street Cred" Could Rise If Spain Blocks Extradition The federal government is well underway with a multiagency and multinational effort to combat the alarming rise of far-left revolutionaries.

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