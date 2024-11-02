В центре внимания на этой неделе оказался депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев, который отличился на встрече с чиновниками Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).
Султан на час. Нужен ли России депутат Хамзаев, застрявший умом в диаспоре?
Комментарии
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Вагиф Алиев
Такие действия будут всё больше способствовать упразднению всех внутренних национальных образований и переходу к унитарному государству.
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15 час.
Виктор Онегин
Внедрение хиджаба откинет как народ так и республики в средневековье. Пусть одевают дополнительную узду своему народу. Там же это понимают и верховенство ислама,так и политики. Среди умных находятся и дураки. Если исламский народ потворствует им я лично только "ЗА!!!". - у средневековья нет будущего. Диаспоры, а так же средневековые обычаи используются всеми ради своей шкурной выгоды но не как не для блага народа. Но в российскую среду не в коем случае это не надо пускать. Это приводит только к национальной розни. Может кто то из врагов думает что вот эти гастарбайтеры, реакционная религия мусульман повредит русским ? Россия перемалывала и съедала с косточками не такие проявления,при том без особой агрессии.
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13 час.
Марина Петрова
Это свинячье рыло пусть свою жену учит, а не Россию. гавнюк. Вот его рожу как раз и надо закрывать, чтобы не путать с обезьянами.
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12 час.
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