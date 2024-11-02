Султан на час. Нужен ли России депутат Хамзаев, застрявший умом в диаспоре?

Виктор Онегин

Внедрение хиджаба откинет как народ так и республики в средневековье. Пусть одевают дополнительную узду своему народу. Там же это понимают и верховенство ислама,так и политики. Среди умных находятся и дураки. Если исламский народ потворствует им я лично только "ЗА!!!". - у средневековья нет будущего. Диаспоры, а так же средневековые обычаи используются всеми ради своей шкурной выгоды но не как не для блага народа. Но в российскую среду не в коем случае это не надо пускать. Это приводит только к национальной розни. Может кто то из врагов думает что вот эти гастарбайтеры, реакционная религия мусульман повредит русским ? Россия перемалывала и съедала с косточками не такие проявления,при том без особой агрессии.