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Полиция нашла чемпионские перстни Малкина, пропавшие после ограбления его дома

Полиция нашла чемпионские перстни Малкина, пропавшие после ограбления его дома

Рассказываем, где удалось отыскать дорогостоящие чемпионские награды.Полиция округа Аллегейни, штат Пенсильвания, сообщила о неожиданном повороте в деле о краже чемпионских перстней Евгения Малкина.

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