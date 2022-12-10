Захарова задалась вопросом, почему осудившие попытку госпереворота в ФРГ немецкие политики поддержали «евромайдан»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу задалась вопросом, по какой причине осудившие попытку госпереворота в Германии немецкие политики поддержали "евромайдан" на Украине.
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