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Фермер ждал 5 дней пока кабаны привыкнут к ловушке чтобы поймать всех разом⁠

Фермер ждал 5 дней пока кабаны привыкнут к ловушке чтобы поймать всех разом⁠

Дикие кабаны учатся на одном плохом примере. Кабан который видел как ловушка захлопнулась для его стада никогда сам в эту ловушку не попадется.

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