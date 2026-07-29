Россиянам посоветовали не платить Telegram

Россиян призвали не покупать Telegram Premium до разъяснений от ФСБ и Роскомнадзора. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов также посоветовал пока отказаться от любых финансовых операций внутри мессенджера.
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