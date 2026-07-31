Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Рафали» над Белградом. Почему Сербия покупает французские истребители вместо русских.

«Рафали» над Белградом. Почему Сербия покупает французские истребители вместо русских.

   Сербия подписала контракт на покупку французских истребителей Rafale на 2,74 миллиарда евро.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Может быть преимущество закупки только, что ВСУ не получат эти самолёты.
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1 м.
Алекс Сэм
Ну что ж, когда его будут убивать Москва не впишется.
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
Когда то Россия тоже пыталась купит Мистрали.
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1 м.