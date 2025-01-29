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Как на Украине учат ненавидеть Россию

Как на Украине учат ненавидеть Россию

Ладно скроенная ложь — это полуправда Вчера председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил экспертам ассоциации при участии историков из других стран обсудить вопрос о правах на украинские земли.

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