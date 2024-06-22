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Радмир бата башлагач, дуслары киемен суга ыргыта да өйгә чаба, беркемгә берни әйтмиләр

Оренбург өлкәсендәге Караванный бистәсендә 12 яшьлек малай югала. Аны 3 тәүлек таба алмыйлар. Караванныйдан Чкалов бистәсенә кадәр – бу дистәләрчә километр – Урал елгасы буйлап көймәләр малайны эзләп йөри.

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