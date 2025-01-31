Игорь Комаров: «К 2030-му году в регионах ПФО планируется благоустроить более 6 тысяч общественных пространств»

30 января 2025 года в Казани полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в работе пленарной сессии регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
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