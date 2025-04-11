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На Марсе нашли холмы из песка, похожие на «следы древней цивилизации»

На Марсе нашли холмы из песка, похожие на «следы древней цивилизации»

Сначала вы видите только пыль и камни. Красная пустыня, в которой, казалось бы, нет ничего живого. Но стоит присмотреться — и среди марсианского безмолвия начинают вырисовываться геометрически выверенные формы, напоминающие города, памятники и даже гигантского попугая.

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Вадим Скоробогатов
Бред СИВОЙ кобылы...продолжается...
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