💊 Нашёл пакет с лекарствами и забрал себе: жителю Симферопольского района грозит три года тюрьмы 35-летний мужчина нашёл на улице пакет с лекарствами.
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💊 Нашёл пакет с лекарствами и забрал себе: жителю Симферопольского района грозит три года тюрьмы 35-летний мужчина нашёл на улице пакет с лекарствами.