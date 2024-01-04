Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Даже не предполагал, что отсутствие в "ящике" под Новый Год лупатого ПримаНдона Мордасковордкой может так улучшить на...Ивлеева, дезинфек...

Ивлеева, дезинфекцию заказывали? Поздно, уже оплачено!

Ивлеева, дезинфекцию заказывали? Поздно, уже оплачено!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Огонёк 2024 года стал самым интересным для просмотра за последние много лет! Кроме хороших песен важно было удовлетворить свой интерес к тому, как удастся нашим чинушам удалить из эфира всех ползающих из одного канала в другой gadov, которые бахвалятся своим лгбтэшным происхождением и льют воду на мельницу врага.

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Комментарии
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Александр Конкин
Какие маски сброшены? Что за бред или послепраздничное похмелье? Всего лишь маленький незначительный шажок несмелый в сторону наведения Конституционного порядка... Который они отыграют уже вчера! 30 лет они &#39;правили бал&#39;, вы их отлучить от кормушки решили, наивные? А что убрали 5колонну из Минкульта? Или ответил, хоть 1 судья&#39; за выданного добровольца на &#39;родину&#39;, или мент его задержавший? Или те кураторы из ГП, которые добровольцам и ополченцам максимальные срока отвешивали  по уКраинским законам, при принятой Конституции ЛДНР? Автор просто провокатор или не владеет предметом...
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И
Искандер
Даже не предполагал, что отсутствие в &quot;ящике&quot; под Новый Год лупатого ПримаНдона Мордасковордкой может так улучшить настроение... С Новым годом!
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АМИНЬ....
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