ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Огонёк 2024 года стал самым интересным для просмотра за последние много лет! Кроме хороших песен важно было удовлетворить свой интерес к тому, как удастся нашим чинушам удалить из эфира всех ползающих из одного канала в другой gadov, которые бахвалятся своим лгбтэшным происхождением и льют воду на мельницу врага.
Ивлеева, дезинфекцию заказывали? Поздно, уже оплачено!
Комментарии
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Александр Конкин
Какие маски сброшены? Что за бред или послепраздничное похмелье? Всего лишь маленький незначительный шажок несмелый в сторону наведения Конституционного порядка... Который они отыграют уже вчера! 30 лет они 'правили бал', вы их отлучить от кормушки решили, наивные? А что убрали 5колонну из Минкульта? Или ответил, хоть 1 судья' за выданного добровольца на 'родину', или мент его задержавший? Или те кураторы из ГП, которые добровольцам и ополченцам максимальные срока отвешивали по уКраинским законам, при принятой Конституции ЛДНР? Автор просто провокатор или не владеет предметом...
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Искандер
Даже не предполагал, что отсутствие в "ящике" под Новый Год лупатого ПримаНдона Мордасковордкой может так улучшить настроение... С Новым годом!
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