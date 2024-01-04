Ивлеева, дезинфекцию заказывали? Поздно, уже оплачено!

Александр Конкин

Какие маски сброшены? Что за бред или послепраздничное похмелье? Всего лишь маленький незначительный шажок несмелый в сторону наведения Конституционного порядка... Который они отыграют уже вчера! 30 лет они 'правили бал', вы их отлучить от кормушки решили, наивные? А что убрали 5колонну из Минкульта? Или ответил, хоть 1 судья' за выданного добровольца на 'родину', или мент его задержавший? Или те кураторы из ГП, которые добровольцам и ополченцам максимальные срока отвешивали по уКраинским законам, при принятой Конституции ЛДНР? Автор просто провокатор или не владеет предметом...