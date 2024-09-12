В Киеве и еще восьми областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии