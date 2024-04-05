Каролинский институт: физические нагрузки не влияют на развитие заболеваний у носителей постковидного синдрома

Специалисты из шведского Каролинского института после проведенных исследований выяснили, что интенсивные физические нагрузки не способствуют развитию различных заболеваний у носителей постковидного синдрома.
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