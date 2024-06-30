По улицам столицы Ямала на самом экологичном виде транспорта

Всероссийский велопарад собрал в День молодежи любителей велосипедного спорта от 3 лет и старше. Более 150 салехардцев преодолели на своих двухколесных конях 1300 метров по маршруту: ЦКиС "Геолог" - проспект Молодежи и обратно.